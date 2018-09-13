Южная Корея хочет совместно с КНДР провести Олимпиаду
Министр спорта Южной Кореи До Чон Хван заявил, что планирует предложить Северной Корее совместно провести летние Олимпийские игры 2032 года. Об этом сообщает Yonhap.
"Мы думаем о совместном проведении Олимпийских игр с Северной Кореей для обеспечения регионального мира", - заявил министр.
Это будет обсуждаться на совместном саммите стран в сентябре в Пхеньяне.
Также министр планирует обсудить участие объединенных корейских команд в Олимпиаде.
"Чтобы сформировать совместные команды, нам нужно работать вместе с квалификационными тренерами, говорить со спортивными ассоциациями и спортсменами. Я также поговорю с министром спорта КНДР", - сказал он.
Источник: Українські новини
16:49