Южная Корея хочет совместно с КНДР провести Олимпиаду

Министр спорта Южной Кореи До Чон Хван заявил, что планирует предложить Северной Корее совместно провести летние Олимпийские игры 2032 года. Об этом сообщает Yonhap.



"Мы думаем о совместном проведении Олимпийских игр с Северной Кореей для обеспечения регионального мира", - заявил министр.



Это будет обсуждаться на совместном саммите стран в сентябре в Пхеньяне.



Также министр планирует обсудить участие объединенных корейских команд в Олимпиаде.



"Чтобы сформировать совместные команды, нам нужно работать вместе с квалификационными тренерами, говорить со спортивными ассоциациями и спортсменами. Я также поговорю с министром спорта КНДР", - сказал он.

