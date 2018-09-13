В Украине в ближайшие сутки сохранится тепло, местами небольшие дожди

В Украине в ближайшие сутки 14 сентября территория страны еще останется в теплой воздушной массе, погоду большей части территории будет определять поле пониженного атмосферного давления. В северных регионах утром, а днем и в большинстве западных регионов, в Крыму и Приазовье местами ожидается небольшой дождь, кое-где гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с; в южной и восточной частях – северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 11-16°, на юге до 19°; днем 22-27°, на Закарпатье и в восточных областях местами 28- 30°.



В Киеве 14 сентября местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 сентября самая высокая температура днем была 30,8° в 1903 году, самая низкая ночью 2,8° в 1929 году.



В Украине 15 сентября ночью в западных и восточных областях, Крыму и Приазовье, а днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-17°; днем 18-23°, в большинстве северных и центральных регионах, а также в Одесской области 22-27°.



В Киеве 15 сентября без осадков, лишь во второй половине дня возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.



По состоянию на 9:00 утра четверга, 13 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах г.Киева 20°.

