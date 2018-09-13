С октября рейсы в Борисполь откроют еще две компании

Грузинская авиакомпания Myway Airlines с 5 октября откроет рейсы из Тбилиси в Киев. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает Аvianews со ссылкой на данные аэропорта Борисполь.



Отмечается, что на начальном этапе полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. C 24 октября авиакомпания расширит полетную программу в Киев, добавив третий рейс по средам.



"Аэропорт готов обеспечить авиакомпанию сервисом надлежащего уровня и уже готовится к праздничной встрече первого рейса", - сообщили в пресс-службе Борисполя.



Кроме того, 18 октября полеты в Борисполь из Брюсселя начнет авиакомпания Brussels Airlines.



Также с 28 октября свои рейсы Дубай-Киев из аэропорта Жуляны в аэропорт Борисполь перенесет авиакомпания Flydubai, эксплуатирующая линию совместно с Emirates.

