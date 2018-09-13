В НАТО прокомментировали намерение Украины закрепить евроатлантический курс в Конституции

Закрепление в Конституции Украины евроатлантического курса - это сугубо внутреннее решение государства. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес, передает корреспондент УНН.



"На нашем недавнем саммите в Брюсселе мы подтвердили, что решение Бухарестского саммита остаются действительными. Что касается Конституции, это сугубо внутренний вопрос, это сугубо ваше решение. И мы не будем вмешиваться в ваши внутренние процессы", - подчеркнул Альваргонсалес.



Как добавила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, изменения в Конституцию, которые закрепляют стратегические цели по членству в ЕС и НАТО, делаются не для внешнего ускорения достижения этих целей, а именно для того, чтобы иметь возможность дать импульс для всей системы государственных органов и законодательной, и исполнительной ветви власти, чтобы реализовывать максимально быстро те задачи реформирования страны, которые дадут возможность Украине быть наравне со странами-членами Альянса.

