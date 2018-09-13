Пикет под офисом Медведчука ― месть за начавшееся объединение оппозиционных сил

Злобной реакцией на принципиальную и последовательную позицию по установлению мира на Донбассе, а также болезненной реакцией на начавшийся процесс объединения реальных оппозиционных политических сил назвал Виктор Медведчук акцию, организованную представителями «партии войны» во власти под офисом Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа».

«Акция, организованная представителями «партии войны» во власти под офисом Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа», — это злобная реакция на последовательную и принципиальную позицию по установлению мира на Донбассе, по восстановлению полноценных экономических отношений с Россией и странами СНГ, а также болезненная реакция на начавшийся процесс объединения реальных оппозиционных политических сил и общественных движений для защиты интересов жителей Юго-Востока Украины и русскоязычного населения», — говорится в заявлении лидера «Украинского выбора — Права народа».

Но подобные действия, подчеркнул В.Медведчук, не изменят позицию реальной украинской оппозиции.

«Наша позиция останется неизменной, несмотря на все происки «партии войны». Мы будем отстаивать прекращение боевых действий на Востоке Украины, необходимость прямого диалога с Донбассом, восстановления экономики и выхода из-под внешнего управления США. Только при таком сценарии у нашей страны есть будущее», – резюмировал политик.