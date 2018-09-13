В США обеспокоены исчезновением людей в оккупированном Крыму – посольство

Российская Федерация должна прекратить тактику похищений и пыток инакомыслящих жителей оккупированного Крыма, заявляет посольство США в Украине.



"Эрвина Ибрагимова, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар и регионального Меджлиса, остановили в его машине и похитили люди в униформе. Он пытался убежать, но его бросили в микроавтобус. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, в частности Эрвина", - сказано в сообщении на странице американского посольства в микроблоге Твиттер в четверг.



"Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия", - добавили в посольстве.



Как сообщалось, 24 мая 2016 года в оккупированном Крыму в г.Бахчисарай был похищен лен Исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, член Бахчисарайского регионального меджлиса Эрвин Ибрагимов.



Спустя два года, 24 мая 2018 года, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что местонахождение Э.Ибрагимова так и не установлено.



"Камера наблюдения на магазине недалеко от места происшествия зафиксировала, что Э.Ибрагимова в ночь с 24 на 25 мая 2014 года остановили люди в полицейской форме Российской Федерации. "После того, как Эрвин вышел, люди в форме потянули его в микроавтобус. Эрвин попытался отбиться, но нападавшие силой затолкали его в микроавтобус. С этого момента никто Эрвина не видел, на связь он не выходил", - сообщил Р.Чубаров.



По его словам, несмотря на многочисленные обращения родителей Э.Ибрагимова, крымскотатарской, украинской и мировой общественности, резолюции и призывы международных организаций, органы оккупационной власти в Крыму "ограничиваются лишь имитацией расследования"



Р.Чубаров также сообщи, что от имени Меджлиса кримськотатарского народа обратился к международным организациям - ООН, Совету Европы, Европейскому Союзу и ОБСЕ с призывом принять все необходимые меры для эффективного расследования обстоятельств похищения Э.Ибрагимова и привлечения виновных к ответственности.

