Эрдоган запретил покупать недвижимость за валюту

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, в соответствии с которым все договоры аренды и документы купли-продажи недвижимости, заключенные в иностранной валюте, будут переведены в турецкую лиру.



Текст указа опубликован в официальном вестнике правительства Турции – Resmı Gazete, сообщает Анадолу в четверг, 13 сентября.



При заключении договоров купли-продажи, аренды, лизинга движимого и недвижимого имущества между резидентами в Турции платежные обязательства сторон не будут устанавливаться или индексироваться в иностранной валюте, – говорится в сообщении.



Согласно указу, пересчет будет осуществлен в течение 30 дней.



Ранее Эрдоган призвал граждан Турции обменять доллары и евро на лиру. Президент заявил об этом из-за необходимостию укрепить национальную валюту, курс которой резко обвалился на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с США.

