"Оппозиционный блок" обвинил Климкина в геноциде

Глава МИД Павел Климкин должен понести ответственность за свои слова, что Крым нужно отставить без воды. Такое заявление сделал Оппозиционный блок, опубликовав его текст на своейм сайте.



"Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права, и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид.



Нынешняя власть неоднократно заявляла о том, что АР Крым - это Украина, а крымчане - граждане Украины. Но сегодня, из-за её решений у большинства жителей Крыма существуют проблемы с доступом к пресной воде. Это создает риски для жизни и здоровья крымчан, усиливает угрозы экологической безопасности для всего юга Украины", - говорится в заявлении.



Кроме того, Оппозиционный блок заявляет, что доступ к воде - это неотъемлемое право каждого человека, закрепленное в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, других международных соглашениях и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Обеспечение доступа к воде, даже в условиях вооруженных конфликтов, является гуманитарной обязанностью всех стран-членов ООН.



"В сложившихся условиях мы требуем от нынешней власти прекратить блокирование подачи пресной воды в АР Крым. Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины", - говорится в тексте заявления.

