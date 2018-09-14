Россия заявила в СПЧ ООН, что МТБЮ и МУС дискредитировали правосудие

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный уголовный суд (МУС) дискредитировали идею международного правосудия, они так и не стали подлинно независимыми и беспристрастными. Об этом заявила в четверг в Женеве на 39-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) делегация России.



В выступлении на заседании представитель российской делегации Ольга Чекризова отметила, что в последние годы был создан ряд международных судебных органов, призванных вести борьбу с преступлениями геноцида, среди них МТБЮ и МУС. "Вынуждены с сожалением констатировать, что эти структуры так и не стали подлинно беспристрастными и независимыми, а их деятельность по сути дискредитировала идею международного уголовного правосудия в существующем на сегодняшний день виде", - сказала дипломат.



Чекризова напомнила, что "вопрос о наличии системного кризиса в данной сфере неоднократно поднимался на различных площадках, в том числе в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН". "Продолжающийся в последнее время процесс отказа государств от сотрудничества с Международным уголовным судом является наглядным тому подтверждением", - констатировала она.



МТБЮ функционировал с 1993 по 2017 год. Он неоднократно подвергался критике, в том числе с российской стороны, за необъективность, выливающуюся в более строгие приговоры сербам, нежели в отношении хорватов, боснийских мусульман и косовских албанцев. Для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде, Совет Безопасности ООН создал Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ).



МУС был учрежден на основе Римского статута (устава), принятого 17 июля 1998 года. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления, а с 17 июля 2018 года - и агрессию. Первым государством, вышедшим из МУС, стала Республика Бурунди - это произошло 27 октября 2017 года. Вслед за Бурунди о намерении покинуть МУС заявили ЮАР и Гамбия, однако впоследствии руководители стран изменили свои решения.



В январе 2017 года саммит Африканского союза одобрил "стратегию коллективного выхода" государств континента из МУС, посчитав его отношение к ним предвзятым, так как до сих пор обвинения выдвигались только против африканцев. 14 марта 2018 года президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об отзыве ратификации страной Римского статута. Поводом стало решение МУС начать предварительное изучение ситуации на Филиппинах, в частности "возможных преступлений, совершенных с 1 июля 2016 года в контексте кампании по борьбе с распространением наркотиков, запущенной правительством страны".

