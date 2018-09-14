США стали крупнейшим импортером украинского шоколада

В период с января по август 2018 года Украина экспортировала шоколадных изделий на сумму 101 млн долларов. Больше всего украинского шоколада закупили США, сообщают в аналитическом отделе Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает Интерфакс-Украина.



За первые 8 месяцев США закупили 13,67% от всего экспорта украинского шоколада, Казахстан - 12,33%, Беларусь - 9,04%, другие страны - 64,95%.



Согласно данным Государственной таможенной службы, за январь-август 2018 года с Украины было экспортировано 55,1 тыс. т кондитерских изделий (в т. ч. белый шоколад), что на 7,1% больше экспорта в январе-августе 2017 года (51,2 тыс. т).



Помимо этого было отмечено, что экспортный объем превышает импортный в 7 раз (55,1 тыс. т против 7,9 тыс. т). С начала года общий объем импорта кондитерских изделий на 14% превышает прошлогодний показатель в аналогичный период (6,8 тыс. т против 7,9 тыс. т). Треть всего импорта поставляют страны ЕС.

