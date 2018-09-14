В Минэнерго России прокомментировали трехстороннюю встречу по транзиту газа

Трехсторонние консультации экспертов России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа прошли в конструктивной атмосфере, заявил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.



"Все нормально. Консультации прошли во вполне конструктивной атмосфере. Обсуждались, как и запланировано, три вопроса. Все они связаны с регулятивной базой (Украины — ред.)", — сказал Яновский по итогам встречи, которая прошла в Брюсселе 12-13 сентября.



По его словам, обсуждались разработанная украинской стороной форма типового контракта на транзит, реорганизация "Нафтогаза" в части вывода из него магистральных газопроводов, а также новая методология тарифообразования в части транспортировки газа, которую Киев планирует утвердить в текущем году.



"Украинские коллеги сказали, что до октября они собираются принять эту методологию. Новый цикл тарифообразования у них начинается с 1 января 2019 года, то есть должны быть приняты уже новые тарифы. То есть за три месяца они должны будут установить эти тарифы и их опубликовать", — отметил замглавы Минэнерго РФ.



Отвечая на вопрос, как установление Украиной с 1 января новых тарифов будет соотноситься с текущим контрактом "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа, Яновский сказал: "Я задавал такой же вопрос коллегам, они мне на него ответить не смогли".



Вместе с тем, по словам замминистра, в целом каких-то непреодолимых трудностей в том процессе изменения украинского законодательства, который был представлен на встрече, для возможности продолжения транзита пока не наблюдается.

