Омелян отверг обвинения в коррупции

Министр инфраструктуры Украины, которого подозревают в незаконном обогащении, заявил, что дело против него сфабриковано, и отверг обвинения.



Ранее в четверг детективы Национального антикоррупционного бюро Украины заподозрили Омеляна в незаконном обогащении, о чем его официально уведомили. По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинение будет просить об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в пять миллионов гривен (175,4 тысячи долларов). Суд в Киеве в пятницу планирует избрать меру пресечения министру.



"Сфабрикованное подозрение, которое мне сегодня вручили, не содержит никакого состава преступления… Я категорически опровергаю все выдвинутые мне обвинения. Я буду защищать свое имя, честь и достоинство, буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ", — сказал министр на пресс-конференции в четверг.



Он заявил, что на него оказывается давление со стороны руководства Национального антикоррупционного бюро Украины.



"Мне известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками", — добавил министр.



По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.



В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.

