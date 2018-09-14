Силуанов и Перри отметили необходимость продолжения диалога между Россией и США

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава минэнерго США Рик Перри на встрече в Москве в четверг отметили необходимость продолжения диалога между странами на уровне государства и бизнеса, несмотря на трудности в двусторонних отношениях. Об этом сообщил журналистам представитель Силуанова.



"Антон Силуанов и Рик Перри отметили необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса, несмотря на имеющиеся в отношениях двух стран трудности", - сказал он.



Как ранее сообщалось, в четверг в Москве также состоялись переговоры Перри с министром энергетики РФ Александром Новаком. По их итогам Новак сообщил, что Россия и США могут создать совместный инвестфонд в сфере энергоэффективности и новых технологий, участие в котором мог бы принять Российский фонд прямых инвестиций.



Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с повесткой пребывания главы минэнерго в Москве, в ходе встречи Силуанова и Перри планировалось обсудить проект "Северный поток - 2", в отношении которого американские власти грозили ввести санкции, а также ограничительные меры в отношении Ирана, сотрудничество России с ОПЕК и пересечение интересов двух стран в рамках "Большой двадцатки".

