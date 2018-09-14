Apple представила обновленные часы Watch

На презентации 12 сентября компания Apple представила не только три новых смартфона iPhone, но и смарт-часы Apple Watch четвертого поколения.



Как и сообщали источники, Apple Watch Series 4 слегка подросли в размерах (вместо версий размером 38 и 42 мм покупателям будут доступны версии размером 40 и 44 мм), но стали тоньше, а дисплей часов увеличился на 35% и занимает теперь практически всю лицевую поверхность устройств, что позволяет отображать на нем больше полезной информации.



Также новые часы оснащены процессором S4, который, по словам разработчиков, обеспечивает вдвое большую производительность, чем чип, установленный в часы предыдущего поколения.



Что же касается датчиков и расширения функционала смарт-часов Apple, то в устройство добавили новые акселерометр и гироскоп, которые работают в 8 раз быстрее, чем в Series 3. Благодаря этим датчикам Series 4 способны понять, что владелец упал и могут вызвать помощь, если он не двигается.



Как пишет TJ, одной из главных нововых функций в Watch Series 4 стала возможность снимать электрокардиограмму используя только часы. Для этого нужно на полминуты прислонить палец к колесику Digital Crown, которое заменяет собой электрод. Само колесико теперь имеет виброотдачу.



Позднее в компании пояснили, что возможность снять ЭКГ и отправить результаты своему врачу пока что будет доступна только в США, где часы получили одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.









Смарт-часы Apple Watch Series 4 будут продаваться по цене от 499 долларов. При этом прошлое поколение, Apple Watch Series подешевело до 279 долларов, пишет Ferra. 14 сентября, Apple Watch Series 4 (GPS) станут доступны для заказа в 26 странах и регионах, а Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) — в 16 странах и регионах. Обе модели поступят в продажу в пятницу, 21 сентября. В России часы будут стоить от 31 990 рублей.

