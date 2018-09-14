Коровы могут вызвать новую мировую эпидемию

Как отмечает "МИР24", данный прогноз сделал Университет Хельсинки. По словам ученых, в организме крупного рогатого скота накапливаются супербактерии, устойчивые к антибиотикам, в том числе метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС). Этот патоген вызывает сепсис, пневмонию и синдром токсического шока.



Ученые исследовали эволюцию стафилококка за последние несколько тысяч лет. Они хотели понять, какие мутации ДНК позволили бактериям заражать людей и новые виды животных, а также дали устойчивость к антибиотикам. Оказалось, изначально патоген жил в телах людей. Однако позднее он перекочевал в тела домашних животных (процесс начался примерно 10500 лет назад).



Уже в организме коров патоген приобрел устойчивость к медицинским препаратам, а после вернулся обратно к человеку. Специалисты связывают данный факт с массовым использованием антибиотиков на животноводческих фермах. Эксперты призывают обратить больше внимания на проблему устойчивости к старым антибиотикам. Если не будут созданы новые способы лечения, смертность от устойчивых инфекций к 2050 году возрастет более чем в десять раз.

