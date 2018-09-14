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Названы номинанты премии American Music Awards
Объявлены номинанты на премию American Music Awards-2018. Список претендентов был опубликован на официальном сайте премии.
Лидируют по количеству номинаций канадский рэпер Дрейк, а также рэп-исполнительница Карди Би. Они оба претендуют на восемь наград.
В категории "исполнитель года" на премию претендуют, помимо Дрейка, Тейлор Свифт, Эд Ширан, рэпер Post Malone и рок-группа Imagine Dragons.
Рэпера XXXTentacion посмертно номинировали в категории "Лучший молодой исполнитель года". Помимо него в список также включены Дум Липа, Карди Би, Камила Кабелло и Khalid.
В номинации "Лучший поп-рок альбом" за награду будут бороться альбом Дрейка Scorpion, Reputation Тейлор Свифт и "÷ (Divide)" Эда Ширана.
Торжественная церемония вручения премии намечена на 9 октября этого года. Состоится она в Лос-Анджелесе.