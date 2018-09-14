Названы номинанты премии American Music Awards

Объявлены номинанты на премию American Music Awards-2018. Список претендентов был опубликован на официальном сайте премии.



Лидируют по количеству номинаций канадский рэпер Дрейк, а также рэп-исполнительница Карди Би. Они оба претендуют на восемь наград.



В категории "исполнитель года" на премию претендуют, помимо Дрейка, Тейлор Свифт, Эд Ширан, рэпер Post Malone и рок-группа Imagine Dragons.









Рэпера XXXTentacion посмертно номинировали в категории "Лучший молодой исполнитель года". Помимо него в список также включены Дум Липа, Карди Би, Камила Кабелло и Khalid.



В номинации "Лучший поп-рок альбом" за награду будут бороться альбом Дрейка Scorpion, Reputation Тейлор Свифт и "÷ (Divide)" Эда Ширана.



Торжественная церемония вручения премии намечена на 9 октября этого года. Состоится она в Лос-Анджелесе.

