Порошенко отрицает возможность дефолта Украины в 2019 году

Украину ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году, однако преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволит стране сохранить финансовую стабильность, заявил президент страны Петро Порошенко. "Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-15 годах, когда у нас было едва $5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", – сказал глава государства, выступая в пятницу на 15-м форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука в Киеве.



"Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину в финансовом плане… Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул П.Порошенко.



Он напомнил, что госдолг Украины с 2007 по 2010 год увеличился на $26 млрд, а с 2010 по 2014 год вырос еще почти на $20 млрд.



По словам президента, если бы не такое его наращивание в те годы, Украина сейчас могла бы отказаться от внешних заимствований. П.Порошенко подверг критике политиков, при которых произошло такое наращивание госдолга и которые сейчас критикуют сотрудничество страны с МВФ.

