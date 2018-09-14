SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны

SpaceX выбрала первого космического туриста для полета вокруг Луны

Частная космическая компания SpaceX объявит 17 сентября имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Об этом сообщается в твиттере компании.

В SpaceX назвали первый полет частного пассажира вокруг Луны «важным шагом», который позволит людям путешествовать в космосе.

В компании добавили, что за всю историю только 24 человека были на Луне. Причем после миссии «Аполлон-17» в 1972 году, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, там больше никого не было.

SpaceX объявила об открытии туристических полетов к Луне в феврале 2017 года. Сообщалось о двух космических туристах, которые заплатили за полет. Основатель SpaceX Илон Маск говорил, что космическое путешествие будет продолжаться около недели. Туристы облетят спутник Земли, не совершая посадки, и вернутся обратно. В общей сложности они преодолеют расстояние в 500-650 тысяч километров — это в два раза больше, чем полеты «Аполлонов».

Первый полет вокруг Луны планировали совершить в 2018 году, но в июне стало известно, что запуск отложат как минимум до середины 2019 года.