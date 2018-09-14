Омеляну инкриминируется совершение преступлений исключительно в период с мая 2015г – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляют, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, подозреваемый Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в совершении уголовных преступлений, оперирует тезисами, которые расходятся с действительностью.



Так, в пресс-службе НАБУ в пятницу утром напомнили, что министр инфраструктуры подозревается в совершении уголовных преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК Украины (незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации). Также в Бюро прокомментировали сделанную В.Омеляном в своей странице в соцсети Фейсбук 13 сентября запись следующего содержания: "Сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за незаконное обогащение десять лет назад".



"Статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступила в силу лишь в апреле 2015 года. Следовательно, министру инкриминируются исключительно те действия, которые совершены в период с апреля 2015 года по нынешнее время", - говорится в пояснении Бюро относительно положения вещей на основе фактов, доступных следствию.



В то же время, информируют в НАБУ, следствие проанализировало доходы и расходы министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года: "По результатам установлено, что у чиновника на эту дату не было доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые, с учетом осуществленных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере".



Вместе с тем, в четверг вечером на вручение В.Омельяну подозрений отреагировали в Кабинете министров Украины.



"Министр Омельян на своем посту реализует политику правительства по развитию инфраструктуры. Ни одного факта правонарушений в период пребывания на должности министра за время следствия, которое велось против него более года, не установлено", - говорится в обнародованном накануне вечером заявлении Кабмина.



Также в правительстве подчеркивают, что перед законом все равны: "Мы рассчитываем, что расследование будет объективным и никаким политическим мотивам в нем места не будет. Мы надеемся, что действия правоохранителей не повлияют на работу Министерства инфраструктуры и не помешают министру продолжать выполнять свои обязанности".



Как сообщалось, ранее в четверг, 13 сентября, пресс-служба НАБУ проинформировала, что министр инфраструктуры Владимир Омелян уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.



В свою очередь, сам В.Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.



Вечером того же дня на пресс-конференции в Киеве В.Омелян заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Также он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа. В.Омелян заявил о намерении защищать свое имя, честь и достоинство в суде.

