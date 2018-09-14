Порошенко: Вселенский патриархат развеял иллюзии Москвы

Архиерейский Собор Вселенского патриархата развеял иллюзии Москвы о том, что Украина - каноническая территория Московского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.



"Единая поместная православная соборная церковь – залог общественного согласия и единства нашего государства. Это гарантия нашей духовной независимости от Москвы, которая, к сожалению, до сих пор находится в плену ошибочного представления, что якобы здесь у нас ее каноническая территория", - сказал он в пятницу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.



"И сентябрьский синаксис, собрание архиереев Вселенского патриархата начисто развеял эти ошибочные иллюзии Москвы", - добавил П.Порошенко.



По его словам, вопрос предоставления Украинской православной церкви томоса является важным и за пределами страны.



"Украинцы всего мира также получат свою церковь. И здесь еще одна важная характеристика – рассыпается, как карточный домик, концепция "третьего Рима", как самой давней заявки Москвы на мировую гегемонию", - сказал глава государства.



"Здесь у нас решается и будущее мирового православия – его с россиянами мы также понимаем по-разному", - подчеркнул П.Порошенко.

