Новая книга об администрации Трампа побила рекорд продаж в США

Книга ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме", появившаяся в США 11 сентября, поставила рекорд по количеству продаж. Как сообщило выпустившее ее издательство Simon & Schuster, только за первые сутки были проданы 750 тыс. экземпляров. Это беспрецедентный показатель для издательства, основанного 94 года назад.



"С учетом огромного числа предварительных заказов и невероятного интереса публики можно понять, что в обществе существует огромный спрос на то, что Вудворд называет "ключевым моментом" в истории", - заявил глава Simon & Schuster Джонатан Карп.



Издательство уточнило, что в общее количество проданных экземпляров входят печатные издания, аудиокниги, а также цифровые копии для чтения на компьютерных устройствах. Поскольку "Страх" сразу же оказался в числе бестселлеров, в типографии была заказана уже шестая партия книг, и число их печатных экземпляров составит 1,15 млн.



Боб Вудворд получил известность после того, как вместе с другим корреспондентом The Washington Post Карлом Бернстином раскрутил Уотергейтский скандал, вызвавший в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента. С тех пор он написал около двух десятков книг о работе американского правительства, в том числе о предшественниках Дональда Трампа на высшем государственном посту - Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем.



Новая работа Вудворда основана на многочасовых интервью с бывшими и нынешними сотрудниками Белого дома, которые рассказали о достаточно неприглядных нравах, царящих в администрации Трампа. В Белом доме назвали книгу сборником "сфабрикованных историй" в изложении "недовольных экс-сотрудников, которые хотят выставить президента в плохом свете".



