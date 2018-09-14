Кабмин сегодня планирует согласовать проект Госбюджета-2019

Сегодня состоится заседание правительства, на котором планируют презентовать проект Государственного бюджета-2018, передает УНН.



Как отмечается на сайте Кабмина, в пятницу 14 сентября в 16:00 состоится заседание правительства под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.



Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что Кабинет министров в пятницу планирует одобрить проект Государственного бюджета на 2019 год, после чего он будет передан в Верховную Раду.



Кабинет министров Украины планирует заложить в проекте государственного бюджета на 2019 год дефицит на уровне 2,2%.

