Выходные принесут в Украину похолодание и местами дожди

В ближайшие сутки, 15 сентября, погоду большей части территории Украины будет определять поле пониженного атмосферного давления и теплый воздух, хотя вследствие облачности и дождей на западе, востоке и юго-востоке страны дневная температура снизится, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В субботу в большинстве южных, восточных и западных областей дожди, местами грозы, в Приазовье ночью местами сильные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью 11-16°, в южных и восточных областях до 18°; днем 22-27°, на крайнем западе страны, в восточных, Запорожской, Херсонской областях 18-24°.



В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 сентября самая высокая температура днем была 30,0 в 1903г., самая низкая ночью 1,8 в 1925г.



На 16 сентября синоптики прогнозируют ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 11-16°, в западных областях 7-12°; днем 17-22°, в Крыму и Приазовье до 24°.



В Киеве - ночью кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 20°.



14 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

