Диалог Украины с НАТО вышел на уровень настоящих союзников - Порошенко
Диалог Украины с НАТО вышел за пределы партнерского на уровень настоящих союзников. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН. "Наш диалог с НАТО уже давно вышел за пределы партнерского на уровень настоящих союзников. Мы должны четко это осознавать", - подчеркнул Президент.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте изменения в Конституцию относительно закрепления курса на ЕС и НАТО. Комитет ВР по нацбезопасности рекомендовал поддержать курс Украины на НАТО и ЕС.
Источник: УНН
12:55