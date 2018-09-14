Диалог Украины с НАТО вышел на уровень настоящих союзников - Порошенко

Диалог Украины с НАТО вышел за пределы партнерского на уровень настоящих союзников. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН. "Наш диалог с НАТО уже давно вышел за пределы партнерского на уровень настоящих союзников. Мы должны четко это осознавать", - подчеркнул Президент.

