ГПУ не собирается закрывать дело Захарченко

Расследование и уголовное производство в отношении "главы" "ДНР" Александра Захарченко, который погиб в результате взрыва в Донецке, будет продолжено. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин, сообщает издание в пятницу, 14 сентября.



В ГПУ отметили, что на данный момент в материалах дела отсутствуют документы, которые бы подтверждали факт смерти Захарченко.



Поскольку у прокуратуры на данный момент нет возможности проводить следственные действия и экспертизы в Донецке, то подтвердить или опровергнуть факт гибели Захарченко невозможно.



"При таких обстоятельствах, оснований для закрытия уголовных производств (в отношении Захарченко) на данный момент не усматривается", - отмечается в ответе Генпрокуратуры.



По данным ведомства, СБУ расследует против Захарченко дело по подозрению в терроризме, посягательстве на жизнь госдеятеля или общественного деятеля, а также сепаратизме и захвате госвласти.

