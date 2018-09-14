ГПУ не собирается закрывать дело Захарченко
Расследование и уголовное производство в отношении "главы" "ДНР" Александра Захарченко, который погиб в результате взрыва в Донецке, будет продолжено. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин, сообщает издание в пятницу, 14 сентября.
В ГПУ отметили, что на данный момент в материалах дела отсутствуют документы, которые бы подтверждали факт смерти Захарченко.
Поскольку у прокуратуры на данный момент нет возможности проводить следственные действия и экспертизы в Донецке, то подтвердить или опровергнуть факт гибели Захарченко невозможно.
"При таких обстоятельствах, оснований для закрытия уголовных производств (в отношении Захарченко) на данный момент не усматривается", - отмечается в ответе Генпрокуратуры.
По данным ведомства, СБУ расследует против Захарченко дело по подозрению в терроризме, посягательстве на жизнь госдеятеля или общественного деятеля, а также сепаратизме и захвате госвласти.