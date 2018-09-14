Порошенко: Мы знаем, кого РФ хочет видеть во втором туре выборов

Президент Петр Порошенко заявил, что имеет точное представление о планах Кремля в отношении выборов в Украине, и гарантировал проведение свободных, честных и демократических выборов.



Об этом он сказал на 15-й ежегодной конференции YES, сообщает Укринформ.



«К сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. И за четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку - вы в этом могли убедиться 7 сентября, в День разведки, - и мы имеем не приблизительное, а абсолютно точное представление о планах Кремля, и знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов. И, слава богу, моей фамилии там нет - в планах Кремля, имеется в виду», - заявил Порошенко.



По его словам, также известно о намерениях сформировать в новом украинском парламенте мощную пророссийскую оппозицию на базе «пятой колонны», «а если повезет, то и сделать ее участником новой коалиции с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию».



«Горизонт их планирования достигает осени двадцатого года, когда по результатам уже местных выборов в отдельных областных советах проектируется создание лояльных к Москве политических большинств», - отметил Глава государства.



Он подчеркнул, что будущее Украины в значительной степени зависит от избирательного цикла 2019 и 2020 годов.



«Безусловно, я как Президент твердо гарантирую свободные, честные и демократические выборы: выборы главы государства, нового парламента, органов местного самоуправления. Мы защитим свободное волеизъявление граждан», - подчеркнул Порошенко.



Как он отметил, процесс волеизъявления должен соответствовать европейской стратегии и еще раз зарекомендовать Украину как лидера в соблюдении стандартов демократии на постсоветском пространстве.



В то же время Порошенко напомнил, что в условиях внешней агрессии Украина отказалась от введения военного положения и каких-либо ограничений политических прав и свобод граждан.



«Это моя принципиальная позиция», - подчеркнул Президент, отметив при этом, что «война точно наложит свой отпечаток и на характер кампании».

