Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко являются лидерами электоральных симпатий украинцев в президентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".



Согласно результатам исследования, обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать 11% респондентов, а за П.Порошенко - 7,1%.



Опрос был проведен с 30 августа по 9 сентября 2018 года методом "face-to-face" по месту постоянного проживания. Опрос был проведен на всех подконтрольных властям Украины территориях. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и типу поселения. В ходе социсследования было опрошено 10тыс. 5 респондентов.

