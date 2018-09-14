Порошенко призывает политиков не обещать "золотые горы" на выборах

Президент Петр Порошенко призвал политиков во время будущих избирательных кампаний бороться за поддержку граждан реальными программами, а не популизмом.



Об этом он заявил на 15-й ежегодной конференции YES, передает корреспондент Укринформа.



“Призываю соревноваться реальными программами, а не фантастическими обещаниями о том, что с неба будет падать манна, горы будут золотыми, реки - молочными, а берега - кисельными. Призываю не разрушать страну, не разрушать ее популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов и угроз, которые стоят перед Украиной”, - подчеркнул Президент.



Он также отметил, что ответить на все риски и угрозы, которые стоят перед Украиной, необходимо путем ответственного выбора, когда надо будет не только избрать Президента и новый парламент, но и подтвердить неизменность проевропейского независимого курса Украинского государства.



В то же время свою роль Порошенко видит в том, чтобы "силой закона и силой убеждения не дать ни малейшего шанса тем, кто мог бы поставить под сомнение наш собственный путь - путь независимости, европейской и евроатлантической интеграции".

