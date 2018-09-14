Порошенко призывает политиков не обещать "золотые горы" на выборах

Порошенко призывает политиков не обещать "золотые горы" на выборах

Президент Петр Порошенко призвал политиков во время будущих избирательных кампаний бороться за поддержку граждан реальными программами, а не популизмом.

Об этом он заявил на 15-й ежегодной конференции YES, передает корреспондент Укринформа.

“Призываю соревноваться реальными программами, а не фантастическими обещаниями о том, что с неба будет падать манна, горы будут золотыми, реки - молочными, а берега - кисельными. Призываю не разрушать страну, не разрушать ее популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов и угроз, которые стоят перед Украиной”, - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что ответить на все риски и угрозы, которые стоят перед Украиной, необходимо путем ответственного выбора, когда надо будет не только избрать Президента и новый парламент, но и подтвердить неизменность проевропейского независимого курса Украинского государства.

В то же время свою роль Порошенко видит в том, чтобы "силой закона и силой убеждения не дать ни малейшего шанса тем, кто мог бы поставить под сомнение наш собственный путь - путь независимости, европейской и евроатлантической интеграции".