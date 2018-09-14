Три нардепа хотят взять Омеляна на поруки

Три народных депутата и один министр заявили о своем желании взять на поруки министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает РБК-Украина.



В частности, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко готов взять Омеляна на поруки. Ляшко заявил об этом в пятницу, 14 сентября, в Соломенском районном суде Киева, где шло заседание по избранию меры пресечения Омеляну.



"Я только что написал заявление о взятии на поруки", - заявил Ляшко журналистам.



Также взять на поруки Омеляна хотят народные депутаты Андрей Лозовой и Дмитрий Линко. Кроме того, вчера о желании взять Омеляна на поруки заявил министр Игорь Жданов.



Во время судебного заседания судья зачитала заявления о взятии на поруки от министра Игоря Жданова и народного депутата Федора Бондюженка.



В то же время прокурор САП просит суд избрать подсудимому меру пресечения в виде залога пять млн гривен, отметив, что министру инкриминируется три статьи Уголовного кодекса, одна из которых тяжкая.



"За указанные преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы без альтернативного (условного) наказания", - сказал прокурор.



Он также просит суд изъять у Омеляна загранпаспорта, обязать его сообщать правоохранителям о своем местонахождении и запретить ему общаться с фигурантами дела.

