До выборов обмена заложниками не будет - Кучма

До президентских выборов 2019 года продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует. Об этом сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, передает Интерфакс-Украина.



"Видите, мы же с вами слышим нашего представителя Медведчука, что он эту проблему решает с Путиным и с Порошенко. Ему задавайте вопросы. Я не думаю, что какие-либо изменения будут вообще до президентских выборов", - сказал Кучма в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

