Кличко отказался скакать

Мэр Киева Виталий Кличко отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Об этом сообщает «Украинская правда».



«Я взял задание по Киеву ... и будет нечестно скакать с одной должности на другую. Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом», — сказал градоначальник.



Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок, однако пока он не объявлял о своих планах.

