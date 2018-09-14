Около половины украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО

Более 58% опрошенных граждан Украины поддерживают вступление страны в Европейский Союз, и более 46% - в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".



Согласно результат, обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, в случае проведения референдума по присоединению Украины к Евросоюзу "за" проголосовали бы 58,1% респондентов, а в случае референдума по вступлению страны в Североатлантический Альянс, эту идею поддержали бы 46,3% опрошенных.



Вместе с тем, против присоединения к ЕС выступает каждый четвертый украинец (23,9%), а против присоединения к НАТО – каждый третий (31,6%).



Опрос был проведен с 30 августа по 9 сентября 2018 года методом "face-to-face" по месту постоянного проживания. Опрос был проведен на всех подконтрольных властям Украины территориях. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и типу поселения. В ходе социсследования было опрошено 10 тыс. 5 респондентов.

