России нельзя доверять после отказа выполнять решение “Стокгольма “— Порошенко

Отказ России выполнять решение Стокгольмского арбитража о выплате Украине 4,6 млрд долларов свидетельствует о том, что ей нельзя доверять в энергетическом секторе.



Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время дискуссии на 15-й Ежегодной конференции YES, передает корреспондент Укринформа.



"Стокгольмский суд принял очень важное решение для нас, что тот контракт, который был подписан в 2009 году, был вреден для Украины, и Россия должна нам заплатить 4,6 млрд долларов. Кстати, Россия сделала заявление, что они не полностью признают решение Стокгольмского суда и будут подавать апелляцию неизвестно где. Но это показывает, насколько надежна Россия как поставщик природного газа, потому что все европейские контракты базируются на Стокгольмском арбитраже, и если мы выиграли этот суд и не можем получить деньги, то как вообще кто-то может доверять России в энергетическом секторе?" - сказал глава государства.



В этом контексте он еще раз подчеркнул, что "Северный поток-2" является политически мотивированным проектом: "Там экономического смысла ноль".



"Россия может все "прокачивать" через Украину без "Северного потока-2", не инвестируя дополнительно ничего, но она преследует только политические цели... Это инструмент давления не только на Украину, а на всю Европу. И мне приятно было услышать вчера заявление США, что они готовят санкции против (участников - ред.) "Северного потока-2". Мы приглашаем европейские компании сотрудничать с нами по украинскому транзиту", - отметил Порошенко.



Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля удовлетворил требования Нафтогаза по иску к российскому Газпрому. НАК добилась компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку российским монополистом согласованных объемов газа для транзита. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет 2,6 млрд долл. в интересах Нафтогаза. Газпром обжаловал решение Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом. В свою очередь, "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с Газпрома 2,6 млрд долл.



Позже Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил действие выполнения решения Стокгольмского арбитража в деле о транзите газа, однако в сентябре отменил это свое решение.

