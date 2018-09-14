WADA рекомендует не восстанавливать в правах антидопинговое агентство РФ - СМИ

омитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в соответствии с требованиями организации рекомендовал не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).



Об этом сообщает BBC со ссылкой на соответствующее письмо к предстоящему заседанию, на котором должен рассматриваться этот вопрос.



"Согласно письму, с которым ознакомилась BBC Sport, комитет считает, что Россия не соответствует двум требованиям, изложенным WADA в августе 2017 года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что заседание исполкома WADA, на котором будет решаться вопрос о возможном возобновлении РУСАДА в правах, состоится 20 сентября.



Как сообщалось, в 2015 году WADA объявило, что РУСАДА не соответствует кодексу организации после расследования Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Согласно расследованию, допинг употребляли более тысячи российских спортсменов. Это стало причиной отстранения многих российских атлетов от участия в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры в 2016 году.



В ноябре 2017 года агентство WADA уже рассматривало вопрос о возможном возобновлении РУСАДА в правах, однако тогда было принято отрицательное решение. В обосновании говорилось, что Россия не выполнила два пункта обязательных требований. Это были те же требования, о которых говорится и в нынешнем письме комитета агентства. Во-первых, необходимо было публично и безоговорочно признать выводы комиссии Макларена относительно "поддерживаемой государством системы допинга". Во-вторых, предоставить WADA доступ к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории.

