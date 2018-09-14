Порошенко попрощался с Москвой: «до свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!»

Президент Петр Порошенко во время выступления на 15-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) отметил, что инициатива закрепить европейские и евроатлантические стремления в Конституции является сигналом обществу о твердости указанных планов, намерении проститься с Москвой и месседжем западным партнерам, что Украина воспользуется открытыми дверьми, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.



Он отметил, что нынешний саммит Украина-НАТО подтвердил евроатлантическую перспективу. «И инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции - это не только сигнал обществу о твердости намерений, это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве: «до свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!» Это месседж и нашим западным партнерам: «Раз вы неоднократно уже нам сказали, что двери открыты ... Мы обязательно через них зайдем. И мы обязательно вернемся в большую семью европейских народов», - подчеркнул он.



Президент особо отметил, что на закрытом заседании саммита абсолютно все руководители стран Альянса твердо подчеркнули, что двери НАТО для Украины открыты.



Глава государства подчеркнул, что не только Украине нужны Евросоюз и НАТО. «И мы необходимы им. Не только НАТО даст нам действенные гарантии нашей безопасности, но и мы с нашей новой армией, которую большинство из вас имели возможность видеть несколько недель назад на военном параде, посвященном 27-летию нашей независимости, существенно укрепим восточный натовский фланг. И в Альянс, хочу отдельно подчеркнуть, мы идем не с пустыми руками ... Мы де-факто предлагаем этому оборонному блоку одну из сильнейших армий на континенте. И главное, у нас есть уникальный опыт, как защищаться и, я отвергну дипломатию, как бить российского агрессора», - отметил Президент.



Глава государства подчеркнул, что Украина - это огромный потенциал человеческой силы и веры. «Украина является еврооптимистичной страной с уникальной верой в Европу. Что касается Евросоюза, то хочу отметить, что совершенным и завершенным этот грандиозный исторический проект может стать только с Украиной. Почему? Потому что, дорогие мои, никакой не Урал, а наш восточный рубеж и является границей современной европейской цивилизации. Украинская граница - не Урал», - сказал он.

