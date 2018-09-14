Омеляна отпустили на поруки министра и нардепа

Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Об этом сообщила следственная судья Анна Сергиенко, передает корреспондент УНН. "В удовлетворении ходатайства отказать. Избрать меру пресечения Омеляну в виде личного поручительства", - объявила судья резолютивную часть решения.



Судья обязал поручителей: министра молодежи и спорта Игоря Жданова и народного депутата Федора Бендюженко обеспечить выполнение подозреваемым прибытия к детективу НАБУ по первому требованию, сообщать детективам об изменении места жительства, воздержаться от общения со свидетелями.



Также Омелян должен сдать на хранение паспорта для выезда за границу.



Кроме того, судья заявила, что решение суда обжалованию не подлежит.

