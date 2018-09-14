Патриарх Кирилл рассказал о второй попытке Константинополя расколоть РПЦ

Константинопольская патриархия уже во второй раз пытается вторгаться во внутренние дела Русской православной церкви. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил патриарх Кирилл, собрав внеочередное заседание Синода в пятницу, 14 сентября.



«То, что сейчас происходит в связи с посылкой так называемых экзархов, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский патриарх в двадцатых годах [прошлого века], когда наша Церковь во главе со Святейшим патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях», — сказал он.



В ответ на эти действия Русская православная церковь (РПЦ), по мнению Кирилла, должна направить Константинополю «ясное, канонически обоснованное письмо с протестом», как почти сто лет назад сделал и патриарх Тихон, несмотря на давление властей и лишение свободы.



Предстоятель РПЦ напомнил, что в первые годы существования советской республики священноначалие находилось под тяжелым давлением со стороны властей и представителей отколовшейся от патриархата обновленческой церкви, которые, вероятно, и обратилась тогда за помощью в легитимизации к Константинопольскому патриархату.