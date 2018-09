Фейковые социологические исследования от Тимошенко и Батькивщины

В апреле 2018 года мало кто обратил внимание на пиар-кампанию, направленную на «поднятие» рейтинга Юлии Тимошенко, пишет блогер Корчужко на страницах blog.i.ua.

«В декабре 2012 года украинские СМИ со ссылкой на зарубежные медиа накрыла волна хвалебных сообщений о том, что на тот момент глава НБУ Сергей Арбузов признан лучшим банкиром Восточной Европе. Информационным повод для этого стало исследование Кельнского центра межкультурного сотрудничества и коммуникации, в нем «25 немецких экспертов» самыми высокими балами оценили Арбузова «за успешную борьбу с финансовым кризисом». Как боролась с финансовым кризисом так называемая «Семья Януковича» мы хорошо знаем – кризиса у них лично не было. Но тогда, журналисты Forbes быстро разобрались с чьей помощью проводилась пиар-кампания Арбузова и выяснили, что Кельнский центр межкультурного сотрудничества и коммуникации – фантомная структура, которая находится в жилом доме на окраине Кельна, упоминаний в интернете о нем нет, а за его созданием стоят выходцы из Украины. Единственное исследование, с которым ранее «засветился» этот центр, было «о росте радикального национализма в Украине» и было такое же фейковое, как и о «лучшем банкире Восточной Европы». Также, журналисты тогда установили, что за организацией этой кампании стояли приближенные к Арбузову люди. Но мало кто обратил внимание и разобрался в другой пиар-кампании, которая началась в апреле 2018 года», - пишет автор.

По словам Корчужко, в апреле текущего года для «поднятия» рейтинга Юлии Тимошенко была начата довольно таки интересная медийная кампания, направленная на публикацию фейковых опросов бельгийского исследовательского центра «Belgium - Ukraine Research Institute» (BURI), по результатам которых, она является лидером будущей избирательной кампании в Украине.

«Как оказалось, с целью поднятия доверия к этим «социологическим опросам», для их первичной публикации использовались два мало известных европейских интернет-ресурса, политика которых позволяет осуществлять размещение так называемых «целевых» материалов. Материалы, размещенные на указанных интернет-ресурсах, были уже дальше раскручены на украинских платформах, которые в дальнейшем в своих статьях ссылались на «Западные СМИ», «Иностранных социологов», «Бельгийский экспертный центр» и так далее», - добавляет блогер.

«В то же время, как показывает анализ открытых источников, BURI не имеет собственного интернет-ресурса, а упоминания о нем в сети со ссылкой исключительно на результаты «проведенного экспертного опроса относительно лидеров будущей избирательной кампании в Украине». При этом, первое упоминание BURI происходит в статье Гарри Картрайта (Gary Cartwright) на «EU Today» от 26 апреля 2018 года. Ресурс «EU Today» нельзя назвать распространенным или активным СМИ. При этом, стоит отметить, что редактор портала Гарри Картрайт активно отслеживает украинскую проблематику и имеет контакты в украинской экспертной и журналисткой среде. В своих публикациях и высказываниях Гарри Картрайт осуждает Россию за все ее международные преступления, незаконную аннексию АР Крым, финансирование терроризма и оккупацию Донбасса. Также, в июне этого года он анонсировал кампанию по освещения будущих выборов в Украине на портале «EU Today», - пишет автор материала.

«Как стало нам известно, к размещению фейковых опросов бельгийского исследовательского центра на «EU Today» имеет отношение некая Екатерина Царанок, с которой Гарри Картрайт поддерживает отношения. По информации, которая присутствует в интернете, Екатерина Царанок, которая является гражданкой Беларуси, довольно таки интересная и занимательная личность. Свободно владеет английским и немецким языками. С 2000 по 2005 год училась в Белорусском государственном Университете (г.Минск) по специальности «Международные отношения» и в Европейском Гуманитарном Университете (г.Вильнюс, Литва). В 2004 году прошла стажировку в США (6 месяцев), после возвращения из США, в 2005 году уехала на учебу в Германию – Европейский Университет Виадрина, при этом параллельно заканчивала свою учебу в Минске. Находясь в Германии, выиграла конкурс и получила стипендию Конрада Аденауэра. Позже прошла курсы «Политических советников», работала в офисе немецкого депутата Михаэля Стюбгена. Во время учебы в Германии подала заявку на стажировку в Европейском Парламенте. После прохождения годовой стажировки в Брюсселе (под руководством итальянца Меуччи) зарегистрировалась «аккредитованным представителем интересов в ЕП», что дало ей возможность контактировать с различными агентствами по коммуникациям, связям с общественностью, а также с профессиональными ассоциациями, которые представляют интересы своих клиентов в евроинституциях (лоббизм). В рамках деятельности в ЕП разработала ряд проектов, направленных на развитие академического сотрудничества между университетами стран Евразийского экономического союза и ЕС. Сейчас позиционирует себя лоббистом в ЕП и акцентирует свою деятельность в рамках основанного ею в июле 2016 года «Института современного образования и исследований» («Modern Education and Research Institute», MERI)», - перечисляет блогер.

«Но что связывает Царанок с Тимошенко или с «Батькивщиной», а все банально просто,Екатерина дружит с другой Екатериной – Одарченко Екатериной Юрьевной, дочкой Народного депутата Украины от ВО «Батькивщина» Юрия Одарченко. На выборах 2016 года в ВРУ Екатерина Одарченко фактически возглавляла предвыборный штаб своего отца и очень продвинута в работе с медиа. Она позиционирует себя политическим консультантом (member of International association of political consultants, ІАРС), президентом«Institute for democracy and development «PolitA»,основательницей«SIC Group Ukraine». Организует проекты политических коммуникаций в ЕС и США, имеет контакты среди лоббистов в Брюсселе, видно там и произошло ее знакомство с Екатериной Царанок, которая и помогла решить «информационную» задачку для «Батькивщина». Конечно же, не бесплатно. Поэтому схема размещения заказной статьи с фейковым исследованием в интересах ВО «Батькивщина» банальна и выглядит следующим образом - через Одарченко Екатерину и одно из ее контактное лицо в Брюсселе – белоруску Екатерину Царанок, которая в свою очередь в апреле 2018 года, используя платформу «EU Today», и заказала размещение статьи авторства Гарри Картрайта с фейковым исследованием. В дальнейшем с целью тиражирования этих материалов были использованы украинские информационные ресурсы», - отмечает Корчужко.

Такая же схема, по словам блогера, повторилась и в июне, но уже с использованием «l’Еuгорееnne de Bruxelles».

«Интернет-издания «l’Еuгорееnne de Bruxelles» которое, если «мягко» сказать, нельзя назвать ведущим информационным ресурсом Бельгии. Его активность сводится к размещению заказных публикаций, перепечатке материалов других информационных ресурсов, адаптации пресс-релизов и сообщений институций ЕС. При этом, средняя посещаемость ресурса 79 пользователей в день (2 372 в месяц, 28 464 в год). Исполнительный директор и ответственный редактор «l’Еuгорееnne de Bruxelles» - Michel Theys. По имеющейся информации в сети, указанное лицо занимается журналистской деятельностью с 1978 года. В то же время анализ информационного пространства показал крайне низкую активность его как журналиста (практически отсутствующую)», - отмечает блогер.

Автор материала ссылается на три фейковых соцопроса BURI:

Первый «соцопрос» был размещен 26 апреля 2018 года на бельгийском новостном сайте «EU Today» (https://eutoday.net/ news/politics/2018/eight-parties-to-enter-new-ukrainian-parliament-poroshenko-tymoshenko-to-win-the-first-leg-of-presidential-elections-poll-suggests) и через две недели (3 мая 2018 года) масштабно распространено в украинском сегменте сети интернет.

Второй «соцопрос» был размещен 7 июня 2018 года на бельгийском новостном сайте «l’Еuгорееnne de Bruxelles» (http://leuropeennedebruxelles.com/ 520607/ukraine-voters-strive-for-new-faces-eight-parties-to-enter-the-parliament-and-rabinovich-and-boyko-to-share-voters-affinity-in-the-east-poll-suggests.html) и сразу же масштабно распространен в украинском сегменте сети интернет, поскольку ссылки на предыдущее исследование BURI уже имелись в сети.

Третий «соцопрос» был размещен 20 июля 2018 года на интернет - сайте сервиса с поиска данных и маркетинговых исследований Researcher, в котором отмечается, что Международный исследовательский центр BURI провел дежурный опрос 25 июня – 6 июля (https://mresearcher.com/2018/07/buri-ukraina-v-novu-radu-ne-potraplyayut-radikalna-partiya-ta-samopomich.html). Источником информации указывается сайт – Новости Днепропетровска (https://uanevvs.dp.ua). В то же время, по результатам поиска соцопроса проведенного BURI на данном интернет-ресурсе было установлено, что материалы относительно него банально отсутствуют.

«Так что, на примере публикаций первого и второго «соцопроса» можно посмотреть механизм, как материалы о фейковых соцопросах в интересах «Батькивщина» распространялись в информационном пространстве», - отмечает блогер.