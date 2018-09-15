Меркель объяснила важность "Северного потока-2" для Германии

Проект "Северный поток — 2" важен и значим для Берлина, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на общей пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии.



"Признаюсь, что я знаю о критическом мнении стран Балтии. В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Сталкиваемся с проблемами при осуществлении договоренностей о климате, наша потребность в газе на самом деле будет расти", — отметила Меркель.



При этом она подчеркнула, что Украина должна остаться транзитером газа.



"Мне приятно, что комиссар Шевчович примет участие в переговорах с Россией, я надеюсь, это произойдет в будущем. Если у нас есть "Северный поток", то нам, возможно, удастся реализовать "Северный поток — 2", — сказала она.



По словам канцлера, она надеется, что проект турецкого газопровода также воплотят в жизнь.



В свою очередь, Грибаускайте заявила, что позиция Вильнюса остается прежней.



"Мы оцениваем данный проект как геополитический, а не как коммерческий или энергетический. Наш взгляд основан, к сожалению, на не очень хорошем опыте. Мы знаем, что значит зависеть от одного источника энергии, из России", — отметила президент Литвы.



"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.



Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Дании.



Против "Северного потока — 2" выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

