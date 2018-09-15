МИД Франции осудил слова Парубия о Гитлере

Франция решительно осуждает любое оправдание нацизма, заявил представитель французского МИД, комментируя слова спикера Верховной рады Украины об Адольфе Гитлере. Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей в эфире одного из украинских телеканалов назвал Гитлера "самым большим" демократом.

Он добавил, что сам изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать "вклад" фюрера в ее развитие. Фракция "Оппозиционный блок" потребовала отставки спикера после этих заявлений.



"Франция решительным образом осуждает любую апологию нацизма", — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства на брифинге в пятницу.



