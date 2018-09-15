РПЦ призвала инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине

РПЦ призвала инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине

Священный синод Русской православной церкви призвал предстоятелей других поместных церквей инициировать всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине, говорится в его заявлении.

Всего в мире 15 православных церквей, Русская — крупнейшая.

"Сознавая, что происходящее представляет опасность для всего мирового православия, обращаемся в сей трудный час за поддержкой к поместным автокефальным церквам, призываем предстоятелей церквей проникнуться пониманием нашей общей ответственности за судьбу мирового православия и инициировать братское всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.