РПЦ призвала инициировать всеправославное обсуждение ситуации на Украине

Священный синод Русской православной церкви призвал предстоятелей других поместных церквей инициировать всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине, говорится в его заявлении.



Всего в мире 15 православных церквей, Русская — крупнейшая.



"Сознавая, что происходящее представляет опасность для всего мирового православия, обращаемся в сей трудный час за поддержкой к поместным автокефальным церквам, призываем предстоятелей церквей проникнуться пониманием нашей общей ответственности за судьбу мирового православия и инициировать братское всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине", — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

