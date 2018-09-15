В Кабмине презентовали проект бюджета на 2019 год

В пятницу, 14 сентября, на специальном заседании правительства представили проект госбюджета на 2019 год. Глава Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что это дает начало бюджетному процессу и отметил, что следующий год будет непростым, поскольку в стране пройдут президентские и парламентские выборы. Также он сказал, что бюджет 2018 года будет выполнен и по доходам, и по расходам.



Резолюцию бюджета до 15 сентября должны передать в Верховную Раду. "Страна" собрала главные цифры документа.



Доходы. Поступления в госказну в 2019 году ожидаются на уровне 1,293 трлн грн.



Инфляция. По словам премьер-министра, инфляция в Украине по итогам 2018 года составит 9,9%. Бюджет на следующий год, рассчитывает, что инфляция будет на уровне на уровне 7,4%.



Госдолг и рост экономики. Главная стратегия, заложенная в проекте бюджета, это снижение госдолга по отношению к ВВП до 52,2% в 2019 году, и до 49% - в 2020-м. Правительство рассчитывает на рост экономики на 3% в следующем году.



Курс доллара. Кабмин внес в бюджет прогноз доллара на уровне 30,5 грн/$.



Зарплаты и пенсии. Правительство планирует, что прожиточный минимум в 2019 году увеличится с 1853 до 2011 грн. С 1 января обещают, что минимальные зарплаты вырастут с 3 723 грн до 4 170 грн. С начала года размер минимальных пенсий в Украине составит 1497 грн, в конце года их обещают поднять до 1624 грн.



Социалка. Проект предусматривает увеличение расходов на социальные вопросы на 14,8 млрд грн. Общие расходы на "социалку" составят 301,8 млрд грн. На субсидии за коммунальные услуги предлагают выделить 90 млрд грн.



Армия. В проект бюджета Кабмин внес сумму 209,5 млрд гривен на обеспечение армии. В эту суму будут входить расходы по модернизации военной техники - 36,2 млрд грн. Как отметил глава Кабмина, минимальная зарплата военнослужащего в следующем году составит 10 тысяч гривен, у полиции и спасателей ГосЧС будет меньше, но не менее 9 тыс. грн.



Энергобезопасность. На поддержку угольной промышленности Кабмин предлагает выделить 2,3 млрд грн. На "повышение надежности поставки электроэнергии" - 1 млрд грн. И 713,7 млн грн на реконструкцию гидроэлектростанций ПАТ УКргидрэнерго.



Дороги. На дороги рассчитывают выделить 56 млрд грн из госбюджета. Из них 17,7 млрд на развитие дорог регионального значения.



АПК. На развитие агропромышленного комплекса собираются заложить 6,9 млрд грн.



Медицина. На нужды медицины в Кабмине предлагают заложить 92,3 млрд грн. Владимир Гройсман напомнил, что в 2019 году запланирована реформа экстренной медицинской помощи. Под это могут выделить 1 млрд грн из бюджета. Еще столько же ожидают из региональных бюджетов. Также с 1 января 2019 года обещают, что анализы и УЗИ в госбольницах будут бесплатными. Это касается пациентов, которые пойдут по направлению семейного врача на УЗИ или сдавать анализы.



Образование. На образование в проекте бюджета заложили 242,1 млрд грн. Из них 1 млрд грн на модернизацию, например, закупку новых парт.



Культура. На поддержку культуры собираются выделить 5,4 млрд грн. Из них 1 млрд грн - на украинское кино.

