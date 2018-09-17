Подозреваемый в коррупции Омелян отправился в Германию

Подозреваемый в коррупции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в воскресенье сообщил, что отправился с рабочим визитом в Германию. Ранее адвокат Омеляна Александр Лисак сообщил, что министр получил разрешение на выезд за границу в командировку. "Началась командировка в Германию со встречи с украинской общиной в Мюнхене", — написал Омелян на странице в Facebook.

Также Омелян сообщил, что планирует встретиться с руководством TUV — объединения по техническому контролю, прежде всего транспортных средств, Hyperloop Transportation Technologies и баварским бизнесом. В Берлине запланированы двустроронние переговоры с немецкими министрами и руководителями компаний.



"Поездка осуществляется при поддержке Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), за что им бесконечно благодарен", — сообщил Омелян.



Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, о чем его официально уведомили. Обвинение просило об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (около 175 тысяч долларов). Суд в Киеве отпустил Омеляна под личное поручительство и обязал являться к детективам НАБУ по первому требованию, уведомлять их об изменении места проживания, воздержаться от общения со свидетелями, а также сдать паспорта и документы, дающее право выезда за границу.



По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.



В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Министр заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.

