Украина создаст военную базу на Азовском море до конца года

Киев планирует создать военно-морскую базу ВМС Украины в Азовском море до конца года.



"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении официального Facebook-представительства кабинета министров Украины в воскресенье.



Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье. При этом, по словам заместителя министра инфраструктуры страны Юрия Лавренюка, в Азовское море дополнительно переброшены два бронекатера.

