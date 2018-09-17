СБУ запретила въезд британскому политику Мюррею

Служба безопасности Украины на три года запретила въезд на территорию страны британскому политику Эндрю Мюррею, который является советником лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, сообщает в воскресенье украинское издание "Апостроф".



Как сообщается в документе СБУ, опубликованном на сайте издания, решение о запрете въезда на территорию Украины на три года было принято в июне 2018 года. В комментарии изданию в СБУ заявили, что Мюррей был объявлен персоной нон грата, поскольку "считается частью глобальной пропагандистской сети" Москвы относительно Крыма и событий на востоке Украины.



"Это не шаг, который мы принимаем легкомысленно, а это означает, что он считается потенциальной угрозой нашей национальной безопасности", — приводит слова издание собеседника в СБУ.

