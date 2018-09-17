Сытник прийдет в Раду отчитаться о работе НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отправится с отчетом о работе ведомства в Верховную Раду. Об этом передает УНН. В повестке дня Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сказано, что Сытник прибудет в парламент 19 сентября.