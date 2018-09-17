Сытник прийдет в Раду отчитаться о работе НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отправится с отчетом о работе ведомства в Верховную Раду. Об этом передает УНН. В повестке дня Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сказано, что Сытник прибудет в парламент 19 сентября.
"Другие вопросы: Обсуждение отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в течение предыдущих шести месяцев (I полугодие 2018) с участием директора Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника А.С.", - сказано в повестке дня Комитета.
Источник: Strana.ua
09:28