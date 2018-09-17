Мураками попросил убрать его из списка претендентов на альтернативную Нобелевку по литературе

Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом сообщает Kyodo News.



"Японский автор Харуки Мураками попросил изъять его кандидатуру из списка номинантов на новую награду, которая заменила отсроченную Нобелевскую премию по литературе", - говорится в сообщении.



По словам организаторов, Мураками прислал соответствующее письмо по электронной почте. Он отметил, что номинация является "большой честью", однако он "хочет сфокусироваться на собственном творчестве, подальше от внимания СМИ".



Букмекеры считали японского писателя фаворитом на победу.



69-летний Харуки Мураками является лауреатом премии Франца Кафка (в 2006 г.), Иерусалимской премии (в 2009 г.), Международной премии им. Ханса Кристиана Андерсена (2013 г.).



Напомним, в этом году Шведская академия приняла решение отложить выдачу Нобелевской премии по литературе из-за секс-скандала. Зато, в этом году была создана альтернативная награда. В шорт-лист финалистов вошли японец Харуки Мураками, британский автор Нил Гейман, Мариз Конде из Гваделупы и представительница Канады Ким Тхюй.



Победителя альтернативной Нобелевской премии по литературе выберут 12 октября.

