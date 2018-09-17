США считают, что Крым должен принадлежать Украине

США не имеют конкретного плана относительно изменения принадлежности Крыма, но сдаваться в этом вопросе они не будут. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой" в воскресенье.



"У нас нет конкретного плана, по которому Крым может сейчас вернуться к Украине, но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль", - отметил он. При этом Волкер вновь пообещал, что США никогда не признают Крым российской территорией.



Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно.



18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

