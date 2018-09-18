Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории

Культовый писатель Стивен Кинг ответил на вопрос о самом лучшем по его мнению фильме в истории.



"Кто-то спросил меня вчера: "Какой фильм самый лучший из тех, что вы смотрели?". Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я с уверенность могу ответить: "Крестный отец 2", - написал Кинг в Twitter.



Криминальная сага сицилийской мафиозной семье Корлеоне, обосновавшейся в Нью-Йорке. Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году.



Первая и вторая часть "Крестного отца" американским институтом киноискусства признаны величайшими гангстерскими фильмами и одними из лучших фильмов в истории кинематографа. Входят в первую десятку лучших фильмов по версии IMDB.



"Крестный отец-2" получил премию Оскар за лучший фильм и широкое признание критиков, некоторые считают его превосходящим оригинал 1972 года.



Фильм получил одиннадцать номинаций на Оскар (выиграв в шести категориях) и стал первым сиквелом, получившим награду за Лучший фильм, награду в категории Лучший режиссер - Фрэнсис Форд Коппола, Лучший актер второго плана - Роберт Де Ниро и лучший адаптированный сценарий Фрэнсис Форд Коппола и Марио Пьюзо.







