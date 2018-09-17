Российское «вмешательство» в политику США и двойные стандарты

Это первый обвинительный приговор по делу о так называемой «русской поддержке» кандидата Трампа на выборах 2016 года. Джордж Пападопулос, бывший советник по вопросам внешней политики нынешнего президента США, 5 сентября был приговорен к 14 суткам лишения свободы. В мае 2017 года бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором по расследованию так называемого дела «Рашагейт». Мюллер обвинил 12 сотрудников российской разведки во «взломе» серверов избирательного штаба Демократической партии.

20 апреля Секретариат Национального демократического комитета направил исковое заявление в федеральный суд Нью-Йорка против Трампа, правительства РФ и информационного портала «Викиликс» в связи с так называемым кибератаками. «Россия ударила по нашей демократии и нашла добровольного и активного помощника в лице избирательного штаба Трампа», — заявил Том Перес, лидер Демократической партии.



СМИ стали рассказывать об этих «связях». Например, испанская версия ноябрьского номера Нью-Йорк Таймс (2017) опубликовала статью под заголовком «Связи министра торговли США с друзьями Путина и PDVSA» (государственная нефтяная компания Венесуэлы).



Несколько иная картина вырисовывается перед читателем в интервью, которое экономист и политолог Полихрониу (C. J. Polychroniou) взял у Ноама Хомски. Оно опубликовано в книге «Оптимизм против уныния. О капитализме, империи и социальных изменениях». По мнению американского лингвиста и правозащитника, «после Второй мировой войны CША взялись за восстановление традиционного консервативного порядка; иногда эта задача требовала значительной жестокости». Хомски приводит в качестве примера Южную Корею, где силы безопасности, возглавляемые США, убили около 100 тысяч человек в конце 40-х годов, ещё до начала Корейской войны (1950-1953).



Так, Американское военное правительство в Корее (USAMGIK) было основным органом власти в южной части Корейского полуострова в период с сентября 1945 года до лета 1948 года. Его ставленником был политик правого толка Ли Сын Ман (Syngman Rhee), «использовавший вновь созданную полицию для подавления левых сил, широко практиковал незаконные аресты, вымогательства, пытки и разгон уличных демонстраций», — написала правозащитница Ким Буллимор (Kim Bullimore) (Red Flag, 08/2018).



В докладе Комиссии ООН по Корее (1949) указывалось, что, в соответствии с Законом о национальной безопасности, с сентября 1948 по апрель 1949 года были задержаны 89.710 человек. Кроме того, в результате подавления народных выступлений в провинции Чолла-Намдо (Cholla Namdo) и на острове Чеджудо (Jeju) были убиты десятки тысяч человек.



Исследователь Вильям Блюм (William Blum) посвятил Филиппинам целую главу своей книги «Убийство надежды: факты вмешательства ЦРУ и армии США в дела других стран после Второй мировой войны» (Oriente, 2005). Американские войска высадились на Филиппинских островах в 1944 году. В ходе борьбы с японской оккупацией во время Второй мировой войны они разоружили многочисленные отряды «Народной армии борьбы с Японией», расформировали местные органы власти, которые создали «Народную армию борьбы с Японией», арестовали и бросили за решетку многих из их руководителей, а также лидеров Филиппинской коммунистической партии. В своих репрессивных действиях США опирались на землевладельцев, крупных собственников и офицеров полиции, сотрудничавших с оккупантами.



Отряды «Народной армии борьбы с Японией» представляли собой партизанское движение, организованное в основном по инициативе Коммунистической партии, для борьбы с японской оккупацией и проведения аграрной реформы. На президентских выборах 1946 года победил представитель Либеральной партии Филиппин Мануэль Рохас (Manuel Roxas). После выборов, по словам Вильяма Блюма — началось разрушение деревень, более 500 крестьян и их старост были убиты, около 1.500 пропали без вести, брошены в тюрьмы, подвергались пыткам. В январе 1946 года «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США обучают и снаряжают 50 тысяч филиппинских военнослужащих. «В соответствии с соглашением от 1947 года, американцам были выделены земельные участки для размещения 23 военных баз в стране», — уточняет независимый историк и журналист.



Ещё один пример — Индокитай (три района Вьетнама, а также протектораты Лаос и Камбоджа). Первая война за независимость закончилась поражением французского империализма в 1954 году и победой армии Вьетминя. «Войны в Индокитая представляют собой самое зверское преступление после Второй мировой войны», — утверждает Ноам Хомски. Член IV Интернационала, автор книги «Вьетнамский коммунизм и национализм», Пьер Руссе (Pierre Rousset) подчеркивает, что поражению французов в битве при Дьенбьенфу (Dien Bien Phu) предшествовала интервенция США в обстановке холодной войны.



В статье «О значении американской войны в Индокитае» Руссе отмечает, после победы революции в Китае (1949) и поражении французского колониализма (1954) Вьетнам стал одной из осей мировой геополитики. США вели в Индокитае «тотальную войну» в течение двух десятилетий (1955-1975); автор упоминает использование напалма, дефолиантов и кассетных бомб; «гигантские бомбардировщики B52 действовали с большой высоты, уничтожая всё живое на земле; на территорию Индокитая было сброшено вдвое больше (по тоннажу) бомб, чем сбросили все союзники на фронтах Второй мировой войны», — утверждает Пьер Руссе.



Интервенции осуществлялись по всему земному шару. Швейцарский историк Даниэль Гансер (Daniele Ganser) исследовал факты вмешательства США в Европе. Он опубликовал книгу «Тайные армии НАТО. Операция ‘Гладио' и терроризм в Западной Европе» объемом в 388 страниц. В ней рассказывается об эпизодах тайной войны, которая, в числе прочих, велась в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии, Бельгии, Германии и Норвегии. Рассказывая об Италии, автор пишет, что «операция ‘Гладио', руководимая итальянскими спецслужбами, активно участвовала в этой необъявленной войне, соучастниками которой были праворадикальные террористы. Поскольку советской агрессии не было, военизированные антикоммунистические группы, обученные ЦРУ, проводили внутренние операции, чтобы оказать влияние на национальную внешнюю политику».



Судья Феличе Кассон (Felice Casson) выявил наличие сети ‘Гладио' в ходе расследования в 1984 году теракте, осуществленного в местечке Петеано 12 годами ранее, в результате которого погибли трое карабинеров. Тогда официальные власти обвинили во всем «Красные бригады». «Судье Кассону удалось доказать, что взрывное вещество, примененное в Петеано, называлось C4 и обладало самой большой по тем временам поражающей силой, оно также состояло на вооружении сил НАТО», — поясняет Гансер. Кроме того, судья установил, что за терактом стояли праворадикальные группировки «Новый порядок» и итальянская военная разведка (SID).



В 1990 году в резолюции Европейского парламента по делу ‘Гладио' был заявлен протест в связи с тем, что определенные «американские военные круги Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе» способствовали созданию на континенте этой «подпольной разведывательной структуры». С другой стороны, как указывает Даниэль Гансер, в обстановке гражданской войны в Греции и провозглашения доктрины Трумэна (1947), Греция стала первой страной, в которую вторглись США в ходе холодной войны. Греческий прецедент впоследствии распространится на Корею, Иран, Кубу, Камбоджу, Панаму и другие страны.



В книге «Как устроен мир. Беседы с Давидом Барсамяном» Хомски приводит документ ЦРУ по Гватемале от 1952 года, в котором указывается, что обстановка «враждебна американским интересам вследствие коммунистического влияния, проводимых социальных реформ и политики защиты национальных интересов». Авторы доклада предупреждали, что «революционная и самостоятельная» политика, предусматривавшая «урезание иностранных экономических интересов, прежде всего компании «Юнайтед Фрут», пользуется народной поддержкой.



Октябрьская революция 1944 года в Гватемале покончила с диктатурой генерала Хорхе Убико Кастаньеды, находившегося у власти с 1931 года. После победы революционного движения, в котором участвовали учителя, студенты, рабочие и военные, состоялись свободные выборы президента (декабрь 1944 года), в 1945 году была принята Конституция. Среди достижений первого избранного президента Гватемалы Хуана Хосе Аревало следует упомянуть создание Гватемальского института социального обеспечения и принятие Трудового кодекса.



В 1950 году на выборах победил Хакобо Арбенс, один из молодых офицеров, возглавивших Октябрьскую революцию. Он стал инициатором принятия Закона об аграрной реформе, направленном на ликвидацию феодальной собственности в сельском хозяйстве. В докладной записке «Гватемала, память молчания» (1999) Комиссия по восстановлению истории указывает, что в 1954 году благодаря аграрной реформе, земельные наделы получили более 138 тысяч крестьянских семей, в основном индейских. У компании «Юнайтед Фрут», не обрабатывавшей 85% принадлежавших ей 220 тысяч гектаров угодий, были экспроприированы 156 тысяч гектаров (64% общей площади). В докладной записке комиссии также указывается, что в августе 1953 года «начальник управления ЦРУ по Западному полушарию Джозеф Кинг проинформировал президента Эйзенхауэра о плане операции PBSUCCESS, предполагавшем проведение широкомасштабной антикоммунистической кампании и военного вторжения в Гватемалу». В результате государственного переворота, устроенного ЦРУ, Хакобо Арбенс в июне 1954 года был вынужден оставить свой пост. Новым президентом страны стал Кастильо Армас, отменивший Закон об аграрной реформе.



Источник: Rebelion



